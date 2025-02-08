На Дальнем Востоке выпустили альманах династий ученых и провели «Ночь науки»

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Мероприятия в честь празднования Дня Российской науки проходят на Дальнем Востоке. В Якутии для популяризации науки выпустили электронный альманах династий ученых, а на Сахалине проходит «Ночь науки».
«Идея издания [электронного альманаха “Династии ученых Якутии”] родилась в Год семьи в России, когда научные учреждения чествовали научные династии. Пока издана первая версия электронного альманаха и будет еще дополняться», — сказал журналистам первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.
Он отметил, что в сборнике представлены 50 династий ученых. «Надеемся, что альманах станет не только научно-информационным ресурсом, но и вдохновением для будущих поколений исследователей. Реализация инициатив Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации способствует дальнейшему развитию научных династий, поддерживая их стремление к исследовательскому и инновационному прогрессу», — отметил Присяжный.
По его словам, в рамках Дня российской науки в образовательных учреждениях Якутии состоятся квесты, научно-практические викторины. Сотрудники Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия) прочитают цикл научно-популярных лекций об истории и археологии в школах Якутска. Научно-образовательный центр «Север» планирует провести цикл открытых лекций по технологическим проектам.
В Сахалинском государственном университете 8 февраля с 18:00 до 21:00 (с 10:00 до 13:00 мск — прим. ТАСС) проходит «Ночь науки», на которой школьники и их родители, а также все желающие могут посетить «лабораторию научных экспериментов» — площадку, где показывают крио-шоу с жидким азотом, готовят напитки с помощью химических реакций, исследуют микромир под микроскопом и рассматривают музыкальную катушку Тесла, которая превращает электричество в музыку. В «лаборатории полетов» организована зона управления беспилотниками. Группы по пять человек могу учиться управлять миниатюрными дронами. Также здесь можно увидеть печать на 3D-принтере и поучаствовать в мастер-классе по пайке.
«Лаборатория искусственного интеллекта» стала местом для совместного с ИИ решения задач. На площадке научных достижений проходят мастер-классы по корейской каллиграфии, рисованию нефтью, работе с магнитным песком и вязанию узлов. В лаборатории прикладной экологии рассказывают об экспериментах, которые принесли своим авторам Нобелевские премии в области физики.
День российской науки в Приморье.
Большой праздник в честь Дня Российской науки 8 февраля подготовил Приморский океанариум на острове Русском. В 2025 году праздник посветили бионике и биотехнологии. Для участников выступили приглашенные специалисты. Они рассказали, что такое биоморфизм, как он используется в дизайне интерьеров, и что вдохновило архитекторов главного корпуса Приморского океанариума. Кроме того, гости сами создавали скелеты радиолярий из бумаги и увидели «сердце» Приморского океанариума — системы жизнеобеспечения. Также для гостей океанариум организовал ряд экскурсий, лекций и мастер-классов, посвященных ключевой теме.
Кроме того, с 10 по 12 февраля Совет молодых ученых организаций НИИ ДВО РАН проведет серию лекций, экскурсий, мастер-классов для школьников. Среди них: экскурсия по лабораториям центра Биоразнообразия ДВО РАН, лекции по микропалеонтологии, биологии, микологии и многим другим научным областям в доступной и интересной форме.
Ботанический сад во Владивостоке подготовил основную программу на пятницу, 7 февраля. Несколько тематических лекций прошли в этот день для школьников. Ребята получили возможность посмотреть на работу ученых в лабораториях, понять, для чего нужно изучать растения и грибы.
В Приамурском государственном университете им. Шолом-Алейхема, который находится в Биробиджане, мероприятия по популяризации науки начались 3 февраля. Все желающие смогли посетить площадки XVI Ежегодной неделю научного студенческого общества и стать участниками мастер-класса по антистрессу, практикума по историческим источникам, прослушать лекцию по эмоциональному интеллекту и стать участником мастер-класса по дактилоскопии. Также в университете состоялся научный квиз «Студенты vs Преподаватели».