На Дальнем Востоке выпустили альманах династий ученых и провели «Ночь науки»

В Сахалинском государственном университете 8 февраля с 18:00 до 21:00 (с 10:00 до 13:00 мск — прим. ТАСС) проходит «Ночь науки», на которой школьники и их родители, а также все желающие могут посетить «лабораторию научных экспериментов» — площадку, где показывают крио-шоу с жидким азотом, готовят напитки с помощью химических реакций, исследуют микромир под микроскопом и рассматривают музыкальную катушку Тесла, которая превращает электричество в музыку. В «лаборатории полетов» организована зона управления беспилотниками. Группы по пять человек могу учиться управлять миниатюрными дронами. Также здесь можно увидеть печать на 3D-принтере и поучаствовать в мастер-классе по пайке.