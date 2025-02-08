Многомиллионное ДТП произошло в столице Приморья

Кадрами многомиллионного ДТП, которое произошло во Владивостоке, поделились очевидцы. На дороге столкнулись японский внедорожник и Lamborghini Urus.
Случилось все на Змеинке. По словам очевидцев, за рулем автомобиля находился не его владелец, а перегонщик, который забрал его со стоянки. Но не успели машину привезти хозяину, как она тут же угодила в аварию.
Очевидцы сообщили, что водитель Lamborghini не убедился в безопасности маневра и не пропустил другую машину, из-за чего японский внедорожник врезался в автомобиль, протаранив фару.
Средняя цена Lamborghini Urus — 30 миллионов рублей, а теперь еще и сам ремонт может превысить по стоимости миллион.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что во Владивостоке у автовоза загорелось колесо.