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Многомиллионное ДТП произошло в столице Приморья

Во Владивостоке на дороге столкнулись японский внедорожник и Lamborghini Urus.

Источник: Комсомольская правда

Кадрами многомиллионного ДТП, которое произошло во Владивостоке, поделились очевидцы. На дороге столкнулись японский внедорожник и Lamborghini Urus.

Случилось все на Змеинке. По словам очевидцев, за рулем автомобиля находился не его владелец, а перегонщик, который забрал его со стоянки. Но не успели машину привезти хозяину, как она тут же угодила в аварию.

Очевидцы сообщили, что водитель Lamborghini не убедился в безопасности маневра и не пропустил другую машину, из-за чего японский внедорожник врезался в автомобиль, протаранив фару.

Средняя цена Lamborghini Urus — 30 миллионов рублей, а теперь еще и сам ремонт может превысить по стоимости миллион.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что во Владивостоке у автовоза загорелось колесо.