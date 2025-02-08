Глава Курчатовского института назвал науку главной созидательной силой

«Наука — это главная созидательная сила, движущая сила прогресса цивилизации. Сегодня это особенно важно и ярко заметно во многих проявлениях: любая вещь, которую вы берете в руки, все, что вы видите и чем пользуетесь, это, так или иначе, плод научной мысли. Поэтому занятие наукой — одно из самых важных и благородных дел в мире», — сказал Ковальчук, выступая на всероссийском диктанте «Наука во имя Победы», одной из очных площадок которого стал МГУ имени М. В. Ломоносова.