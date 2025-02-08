Глава Курчатовского института назвал науку главной созидательной силой

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Наука сегодня выступает главной созидательной силой, которая обеспечивает развитие цивилизации. Поэтому исследовательская работа — это одно из самых благородных занятий для человека, сказал в День российской науки президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Наука — это главная созидательная сила, движущая сила прогресса цивилизации. Сегодня это особенно важно и ярко заметно во многих проявлениях: любая вещь, которую вы берете в руки, все, что вы видите и чем пользуетесь, это, так или иначе, плод научной мысли. Поэтому занятие наукой — одно из самых важных и благородных дел в мире», — сказал Ковальчук, выступая на всероссийском диктанте «Наука во имя Победы», одной из очных площадок которого стал МГУ имени М. В. Ломоносова.
Диктант проводится в День российской науки под эгидой объявленного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий. Поздравляя с праздником школьников и студентов, Ковальчук пожелал им успехов в овладении знаниями.
«Чем больше знаешь, тем более эффективным человеком ты становишься в будущем», — добавил он.