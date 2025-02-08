В Сосновоборске пьяный водитель пытался протаранить ворота детского сада

Людям в погонах гражданин пояснил, что приехал за супругой, она якобы работает в этом садике. На предложение пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения он отказался. И получил за это административный протокол. Ему грозит крупный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.