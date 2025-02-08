В Сосновоборске пьяный водитель пытался протаранить ворота детского сада

В Сосновоборске странный гражданин устроил переполох. Усмирять его приехал наряд полиции. В пресс-службе ведомства прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск суть инцидента.
35-летний местный житель подъехал к воротам детского сада на улице Труда на своей «Ладе Приоре». И начал таранить закрытые металлические ворота. Напугал очевидцев — женщин и детей. Не обращал внимания на попытки вразумить его. Впрочем, несколько мужчин сделали это и, преградив дебоширу пути отхода, дождались приезда полиции и сдали его из рук в руки.
Людям в погонах гражданин пояснил, что приехал за супругой, она якобы работает в этом садике. На предложение пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения он отказался. И получил за это административный протокол. Ему грозит крупный штраф и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Автомобиль поместили на спецстоянку. Учитывая нынешнюю тенденцию, транспорт могут отправить туда, где он сейчас нужнее — в зону СВО.