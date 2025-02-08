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В Таганроге из-за ухудшения погодных условий снизился уровень воды

Таганрожцев предупредили о возможных временных ограничениях подачи воды.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге наблюдается снижение уровня воды из-за понижения температуры и усиления ветра. Это может привести к образованию шуги, то есть донного льда. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

По ее словам, ухудшение погодных условий может привести к временному снижению производительности водозаборных сооружений. Из-за этого есть вероятность ограничения подачи воды в городскую сеть.

— Дала поручение руководителю таганрогского водоканала оперативно информировать обо всех изменениях через официальный сайт предприятия и страницы администрации города, — сообщила Светлана Камбулова.