Казахстанские прокуроры встали на лыжи

Как рассказали в генеральной прокуратуре, мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А потому, целью чемпионата стало не только развитие физкультуры и зимних видов спорта, но и дань памяти участникам и героям ВОВ, включая сотрудников органов прокуратуры.