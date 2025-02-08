Казахстанские прокуроры встали на лыжи

АСТАНА, 8 фев — Sputnik. Казахстанские прокуроры собрались в Северо-Казахстанской области, чтобы принять участие в республиканском чемпионате по лыжным гонкам.
Как рассказали в генеральной прокуратуре, мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. А потому, целью чемпионата стало не только развитие физкультуры и зимних видов спорта, но и дань памяти участникам и героям ВОВ, включая сотрудников органов прокуратуры.
«Участники продемонстрировали высокий уровень спортивной подготовки и командного духа. По итогам турнира 1 место заняла команда Северо-Казахстанской области, 2 место — Комитета по правовой статистике и специальным учетам, 3 место — Академии правоохранительных органов. В индивидуальной гонке среди женщин одержали победу представительницы Генеральной прокуратуры, Академии правоохранительных органов, Комитета по правовой статистике и специальным учетам, среди мужчин — Комитета по правовой статистике и специальным учетам, прокуратур Северо-Казахстанской и Павлодарской областей», — сообщили в Генпрокуратуре.
Победителей наградили кубками, грамотами и памятными призами.