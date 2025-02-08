В Уфе на 69-м году жизни скончался Фагир Кузбаев

Фагир Кузбаев учился в Харьковском высшем военном командно-инженерном училище имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. Прошел путь от курсанта до командира ракетного полка. После выхода на пенсию в звании полковника запаса, он не смог оставить свою профессию. С 1997 года Фагир Фагимович продолжил свою службу в системе гражданской обороны и МЧС России по РБ. Он возглавлял управление гражданской защиты в Белорецке, был заместителем начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС и руководил управлением гражданской защиты Демского района Уфы.