В Уфе на 69-м году жизни скончался Фагир Кузбаев

7 февраля на 69-м году жизни скончался Фагир Кузбаев — специалист по гражданской обороне ГБУ Аварийно-спасательной службы Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
Фагир Кузбаев учился в Харьковском высшем военном командно-инженерном училище имени Маршала Советского Союза Н. И. Крылова. Прошел путь от курсанта до командира ракетного полка. После выхода на пенсию в звании полковника запаса, он не смог оставить свою профессию. С 1997 года Фагир Фагимович продолжил свою службу в системе гражданской обороны и МЧС России по РБ. Он возглавлял управление гражданской защиты в Белорецке, был заместителем начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС и руководил управлением гражданской защиты Демского района Уфы.
С 2017 года Фагир Кузбаев работал в ГБУ Аварийно-спасательной службе Башкирии, где продолжал вносить весомый вклад в дело безопасности. Преданность делу и профессионализм были отмечены более чем 25 государственными и ведомственными наградами, включая награды Правительства Российской Федерации и МЧС России.
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