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Страны Балтии вышли из энергосистемы БРЭЛЛ

Страны Балтии вышли из единого с Беларусью и Россией энергетического кольца БРЭЛЛ.

Источник: Комсомольская правда

Страны Балтии — Эстония, Литва и Латвия — вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, соединяющей их с инфраструктурой России и Беларуси, пишет РИА Новости.

Еще летом 2024 года балтийские страны официально уведомили Москву и Минск о выходе из этого объединения к 8 февраля 2025 года.

Эксперты выразили мнение, что Эстония, Латвия и Литва рискуют снизить надежность своего энергоснабжения. А чтобы наладить энергосистему, этим странам надо потратить значительное количество времени.

Возможен и рост цен на электричество в странах Балтии. Это будет зависеть от соглашений, которых удастся достигнуть с поставщиками из Европы.

Что касается сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере энергетики, то решение стран Балтии его не затронет. Дело в том что энергообмен будет проходит по нынешним линиям, расположенным в других приграничных районах.

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