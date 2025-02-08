Страны Балтии вышли из энергосистемы БРЭЛЛ

Страны Балтии — Эстония, Литва и Латвия — вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, соединяющей их с инфраструктурой России и Беларуси, пишет РИА Новости.
Еще летом 2024 года балтийские страны официально уведомили Москву и Минск о выходе из этого объединения к 8 февраля 2025 года.
Эксперты выразили мнение, что Эстония, Латвия и Литва рискуют снизить надежность своего энергоснабжения. А чтобы наладить энергосистему, этим странам надо потратить значительное количество времени.
Возможен и рост цен на электричество в странах Балтии. Это будет зависеть от соглашений, которых удастся достигнуть с поставщиками из Европы.
Что касается сотрудничества между Россией и Беларусью в сфере энергетики, то решение стран Балтии его не затронет. Дело в том что энергообмен будет проходит по нынешним линиям, расположенным в других приграничных районах.
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