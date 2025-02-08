Фальков: РФ остается лидером в ядерной энергетике и медицине

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация остается мировым лидером в таких областях, как ядерная энергетика и медицина, добивается успехов в сфере искусственного интеллекта благодаря своим ученым, отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в поздравлении ученым с Днем российской науки. Поздравление опубликовано на сайте министерства.
«Благодаря вашим усилиям Россия остается лидером в области ядерной энергетики, медицины, добивается успехов в сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях. С большой гордостью мы отмечаем существенный рост интереса к научной сфере среди школьников и студентов. В наши научные организации приходят трудиться все больше молодых ученых. Вместе с этим укрепляется кооперация между университетами, научными институтами и реальным сектором экономики», — рассказал Фальков.
Министр напомнил, что Россия с гордостью вспоминает выдающихся русских ученых и инженеров, чьи имена навсегда вписаны в историю мировой науки. «Николай Жуковский, основоположник гидро- и аэродинамики, Сергей Королев, открывший человечеству дорогу в космос, Андрей Туполев, создавший легендарные самолеты, — это лишь немногие примеры того, как изобретения наших ученых задавали темп научно-технологическому прогрессу всего человечества. Cегодняшние ученые и инженеры продолжают эту славную традицию», — отметил он.
День российской науки с 2000 года отмечается 8 февраля. Праздник был установлен указом президента РФ от 7 июня 1999 года в ознаменование 275-летия со дня учреждения в России национальной академии наук.