Фальков: РФ остается лидером в ядерной энергетике и медицине

«Благодаря вашим усилиям Россия остается лидером в области ядерной энергетики, медицины, добивается успехов в сфере искусственного интеллекта и многих других направлениях. С большой гордостью мы отмечаем существенный рост интереса к научной сфере среди школьников и студентов. В наши научные организации приходят трудиться все больше молодых ученых. Вместе с этим укрепляется кооперация между университетами, научными институтами и реальным сектором экономики», — рассказал Фальков.