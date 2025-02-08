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В Ростове в здании МРЭО ГИБДД прошли обыски

Оперативники изъяли документы в здании МРЭО ГИБДД Ростова.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове в здании МРЭО ГИБДД на улице Доватора прошли обыски. Оперативниками были изъяты документы и электронные носители. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Что стало причиной проведения обысков, пока неизвестно.

Напомним, в Ростове уволили четырех инспекторов ДПС, которые вымогали деньги у бойцов СВО. Как стало известно, в конце января на проспекте Буденновском сотрудниками ДПС был остановлен незарегистрированный в установленном порядке автомобиль. Они потребовали у водителя деньги, чтобы не привлекать его к ответственности. Позже этих сотрудников уволили. А вскоре под подозрение попали еще двое их коллег.