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В Москве отремонтируют около 2 тыс. электроподстанций

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтируют в 2025 году около 2 тыс. электроподстанций. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: Reuters

«В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», — сказал Бирюков.

Он отметил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.

«Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций», — добавил заммэра.

По его словам, бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле — регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.

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