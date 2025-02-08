В Москве отремонтируют около 2 тыс. электроподстанций

«Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций», — добавил заммэра.