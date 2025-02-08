В Москве отремонтируют около 2 тыс. электроподстанций

«В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций. Это позволит повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов», — сказал Бирюков.
Он отметил, что такие работы проводятся в период с апреля по декабрь с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней.
«Реализация ремонтной программы включает целый комплекс работ, в том числе высокотехнологичных. Проводится капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаются новые изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций», — добавил заммэра.
По его словам, бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле — регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.