Электробусы вышли еще на один магистральный маршрут

Электробусы вышли на маршрут М90, который проходит через центр, юг и юго-запад столицы. В будний день на линии будет работать 26 современных машин. Их обслуживает недавно открытая электробусная площадка «Коньково». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Мы продолжаем ставить электробусы на востребованные городские маршруты. Магистральный маршрут М90 охватывает 13 районов ЦАО, ЮАО и ЮЗАО. Развиваем сеть экологичного транспорта и повышаем комфорт поездок по поручению Сергея Собянина», — рассказал Максим Ликсутов.
В Москве продолжается активное расширение сети наземного городского транспорта на электрической тяге. Инновационные электробусы российского производства выходят на маршруты вместо автобусов с 2018 года. Новая техника повышает комфорт поездок для пассажиров и снижает влияние транспорта на окружающую среду.
Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в атмосферу на 60 тонн в год. С 2022-го в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40−50 до 80−90 километров. При этом вес машины остался прежним. С 2024 года на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.
Сегодня технику обслуживают на 12 площадках ГУП «Мосгортранс». В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра». Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов — «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.
С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры в городе появляется еще больше электробусных маршрутов. На сегодняшний день свыше 2,3 тысячи современных машин обслуживает более чем 180 маршрутов.
В соответствии с национальным проектом «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России.
Электробусы вышли еще на один маршрут на западе и юго-западе столицы.