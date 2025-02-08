Съемочные группы «Малахова» и «Пусть говорят» снимают в Самаре сюжеты об убийстве Тархова

"Я хотел бы напомнить вот о чем. Вся пресса именует Виктора Александровича Тархова бывшим мэром Самары. Действительно, это его последняя известная общественно-политическая должность. Однако она последняя не только хронологически, но и, на мой взгляд, по значимости. Как-то совсем забыли, что до путча 1991 г. Виктор Александрович возглавлял наш регион, говоря сегодняшним языком, был его губернатором. И даже больше, поскольку одновременно возглавлял и облисполком, и облсовет народных депутатов, то есть в его руках было сконцентрировано управление и правительством, и представительной властью. Современные губернаторы такими полномочиями не обладают.