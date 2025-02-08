Дмитрий Миловидов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

— После первого контракта в декабре 2024 года он приехал домой в отпуск. Но не смог остаться в стороне, выучился на санитарного инструктора и вернулся «за ленточку». Награждён медалью «За Отвагу» и «Орденом Мужества» посмертно, — рассказали в агентстве.