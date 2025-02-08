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Дмитрий Миловидов из Тайшета героически погиб в зоне СВО

Прощание с сибиряком прошло 8 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Дмитрий Миловидов из Тайшета, что в Иркутской области героически погиб «за ленточкой». Как сообщает ИА «Тайшет24» мужчина пал во время выполнения боевого задания 5 января 2025 года.

Родился сибиряк в деревне Сафроновке, позже вместе с семьей переехал в Тайшет. Окончил школу № 1. В зоне специальной военной операции эвакуировал раненых.

— После первого контракта в декабре 2024 года он приехал домой в отпуск. Но не смог остаться в стороне, выучился на санитарного инструктора и вернулся «за ленточку». Награждён медалью «За Отвагу» и «Орденом Мужества» посмертно, — рассказали в агентстве.

Прощание с 29-летним героем прошло сегодня, 8 февраля 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что штурмовик Андрей Тарасов из Эхирит-Булагатского района погиб во время выполнения боевого задания в зоне СВО.