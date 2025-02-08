Белоруски Соболенко и Азаренко сыграют на турнире в Дохе за приз в $600 тысяч

9 февраля в столице Катара Дохе стартует престижный турнир WTA-1000, в котором примут участие и две белорусские теннисистки.
Арина Соболенко, имеющая первый номер посева, первый круг пропустит, а во втором встретится с сильнейшей в сражении Эмма Радукану (56-я, Великобритания) — Екатерина Александрова (25-я, Россия).
30-я ракетка мира Виктория Азаренко встретится в первом круге с американкой Амандой Анисимовой, занимающей 40 место в рейтинге.
Отметим, что в столице Катара собрались почти все сильнейшие теннисистки, за исключением Мэдисон Киз. Более того, здесь представлены 37 из 40 лучших.
Трехкратная действующая чемпионка, вторая ракетка полька Ига Свентек, попытается продлить свою победную серию.
Арина Соболенко попытается вернуть себе титул, завоеванный в 2020 году.
Виктория Азаренко выигрывала здесь титул в 2012 и 2013 годах.
Финал состоится 15 февраля. Чемпионка получит 1000 очков и 597 тысяч долларов призовыми.
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