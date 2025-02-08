В Казахстане готовят эвакуационные пункты на случай сильных наводнений

Как сообщила пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области, 9 сел Каратобинского района (Каратобе, Шоптыколь, Ушагаш, Коржын, Егиндыколь, Шалгын, Сауле, Сулыколь, Ушана) и столько же сел соседнего Сырымского района (Жымпиты, Уленты, Булдурты, Кособа, Жыракудук, Тоганас, Анкаты, Жетиколь, Кызылагаш), включили в список подтопляемых населенных пунктов.
Аким региона Нариман Турегалиев осмотрел состояние дамб в паводкоопасных населенных пунктах, убедился в готовности техники и эвакуационных пунктов.
Нариман Турегалиев посетил села Ушана, Сулыколь, Ушагаш Каратобинского района и районный центр, где ознакомился с ходом подготовки к паводку. Всего в Каратобинском районе построили 9,8 километра защитных дамб (в селах Коржин, Каратобе, Ушагаш, Сулыколь, Ушана). По району насчитывается более 30 единиц техники и 19 эвакуационных пунктов на 1 430 человек.
Глава региона также осмотрел защитные дамбы, построенные вблизи села Кособа и села Жымпиты Сырымского района. Для защиты паводкоопасных населенных пунктов возведено 15 километров защитных дамб. Для ликвидации последствий паводка предусмотрено 83 единицы техники. В районе организовали 9 эвакуационных пунктов на 430 мест.
«Мы должны тщательно готовиться к предотвращению паводков. Все работы должны выполнять своевременно и качественно. Главное — обеспечить безопасность населения. Для этого необходимо полностью подготовить необходимое оборудование и технику, а также организовать круглосуточное дежурство в случае изменения уровня воды и потепления», — сказал Турегалиев.
Аким области поручил заместителю Бахытжану Нарымбетову, акимам районов и ответственным организациям усилить противопаводковые меры и держать ситуацию под строгим контролем.