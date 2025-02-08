В Казахстане готовят эвакуационные пункты на случай сильных наводнений

Нариман Турегалиев посетил села Ушана, Сулыколь, Ушагаш Каратобинского района и районный центр, где ознакомился с ходом подготовки к паводку. Всего в Каратобинском районе построили 9,8 километра защитных дамб (в селах Коржин, Каратобе, Ушагаш, Сулыколь, Ушана). По району насчитывается более 30 единиц техники и 19 эвакуационных пунктов на 1 430 человек.