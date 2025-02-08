Открыты новые материалы для аккумуляторов

Ученые искали такие материалы, которые при использовании в твердооксидных топливных элементах (ТОТЭ) вступали бы в нужную реакцию при более низких температурах, чем известные ранее. Как пояснили в университете, преобразование и хранение электрической энергии происходит в этих аккумуляторах с помощью материалов с высокой кислород-ионной проводимостью, которая становится возможной при температурах выше 900 градусов Цельсия. Команда ученых провела подробное исследование потенциально подходящих для ТОТЭ материалов, измеряли их проводимость при разных давлениях и в широком температурном диапазоне в сухой и во влажной атмосфере.