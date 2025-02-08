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В Башкирии из-за отсутствия дороги пожарные ехали к мосту возгорания на снегоходах

В Башкирии спасатели добирались до пожара на снегоходах.

Источник: Комсомольская правда

В деревне Кургаштамак Благовещенского района загорелся жилой дом. Одноэтажное бревенчатое здание вспыхнул в огне, и на место происшествия немедленно выехали сотрудники МЧС, а также сотрудники Госкомитета РБ по ЧС и добровольные пожарные.

Из-за отсутствия дорог пожарным пришлось преодолевать последние шесть километров до деревни на снегоходах. Для тушения огня использовались мотопомпы, а вода подавалась из реки Уса. Благодаря слаженной работе всех участников, пожар удалось локализовать и потушить, предотвратив дальнейшее распространение огня.

72-летнего владельца дома с ожогами головы и ног срочно эвакуировали на снегоходе к карете скорой помощи, где его передали медикам для оказания необходимой помощи.

В настоящее время дознавателям МЧС предстоит выяснить причины возникновения пожара. Также в связи с отсутствием подъездных путей к населенному пункту проводится проверка.

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