ФМБА завершает разработку онковакцин против меланом и глиобластом

В ноябре прошлого года руководитель ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что научные организации агентства разрабатывают онковакцины для терапии колоректального рака, меланомы и глиобластомы. При этом, вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике. Ведомство рассчитывает. что начать применение новой онковакцины можно будет уже в этом году.