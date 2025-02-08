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Нелегальный майнинг оставили на бывшей промплощадке в Усолье-Сибирском

Майнеры потребляли колоссальное количество электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нелегальный майнинг остановили на бывшей промышленной площадке в Усолье-Сибирском. Как стало известно КП-Иркутск, в 2023 году прокуроры выявили майнеров криптовалюты, потребляющих колоссальное количество электроэнергии — 8,1 МВт.

— Несогласованные нагрузки влияли на работоспособность не только самого потребителя, но и в целом на энергосистему, что могло негативно сказаться на бесперебойности энергоснабжения населения, — сообщает прокуратура Иркутской области.

Тогда прокуроры обратились в суд, требовали запретить эксплуатацию электросетевого хозяйства до устранения нарушений. Сейчас удалось добиться того, что майнерам полностью ограничили потребление электроэнергии, а все оборудование вывезли с территории площадки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что празднование Нового года в баре может обернуться сроком для парня из Читы. Его будут судить за пьяную драку.