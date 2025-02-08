До плюс 3 прогреется воздух в Челябинской области в воскресенье

По информации синоптиков, 9 февраля при переменной облачности местами пройдет слабый снег. В отдельных районах образуются гололедно-изморозевые явления, ночью и утром вероятны туманы.
Ветер западный, северо-западный, его скорость 3−8 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 9−14, в горах и низинах — до 19, завтра днем от минус 2 до плюс 3 градусов, в горах и низинах — до 5 ниже нуля.
Непосредственно в Челябинске 9 февраля без осадков, ночью минус 10−12, днем около нуля. Атмосферное давление будет постепенно снижаться, но значительно выше нормы — 759−756 мм ртутного столба при норме 742 мм.
Добавим, что в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ на уровне жизнедеятельности человека.
Режим НМУ первой степени действует в Карабаше, Челябинске, Коркино, Сатке, Аше, Магнитогорске и Златоусте. Проще говоря, в этих городах прогнозируется повышенное загрязнение воздуха, смог.