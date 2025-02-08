До плюс 3 прогреется воздух в Челябинской области в воскресенье

Ветер западный, северо-западный, его скорость 3−8 м/с. Температура воздуха предстоящей ночью минус 9−14, в горах и низинах — до 19, завтра днем от минус 2 до плюс 3 градусов, в горах и низинах — до 5 ниже нуля.