В челябинской клининке родилось рекордное количество двойняшек

Это рекордный показатель, так как статистика говорит, что в среднем рождается 5 пар двойняшек в месяц или же 50 пар в год.
Всего же за первый месяц нового года в клинике родился 251 младенец, из которых 133 девочки и 118 мальчиков. Среди двойняшек отмечается равное распределение по полу: три пары девочек, столько же пар мальчиков и столько же «золотых пар».
Самый крупный январский младенец весил более 4,7 килограммов, а самый маленький чуть больше полутора. Самыми популярными именами среди мальчиков стали: Александр, Тимофей, Мирон, Марк, Павел, Артём, Кирилл, среди девочек: Софья, Анна, Мария, Ксения, Полина.