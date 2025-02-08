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В челябинской клининке родилось рекордное количество двойняшек

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, добавив, что в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета с начала года появилось 9 двоен.

Это рекордный показатель, так как статистика говорит, что в среднем рождается 5 пар двойняшек в месяц или же 50 пар в год.

Всего же за первый месяц нового года в клинике родился 251 младенец, из которых 133 девочки и 118 мальчиков. Среди двойняшек отмечается равное распределение по полу: три пары девочек, столько же пар мальчиков и столько же «золотых пар».

Самый крупный январский младенец весил более 4,7 килограммов, а самый маленький чуть больше полутора. Самыми популярными именами среди мальчиков стали: Александр, Тимофей, Мирон, Марк, Павел, Артём, Кирилл, среди девочек: Софья, Анна, Мария, Ксения, Полина.

демография