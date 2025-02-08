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В Таганроге в морге прошли обыски

Сотрудников морга в Таганроге подозревают в коррупции.

Источник: Комсомольская правда

В морге Таганрога в пятницу, 7 февраля, прошли обыски. Его сотрудников подозревают в коррупции на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Были изъяты документы и рабочие компьютеры, а сотрудники опрошены. Сейчас проверяется информация о возможной причастности сотрудников морга к вымогательству взяток у горожан, чтобы ускорить процедуру выдачи тела.

Напомним, в Ростове в здании МРЭО ГИБДД на улице Доватора прошли обыски. Были изъяты документы и электронные носители. Причина обысков пока не известна.