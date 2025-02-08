В Таганроге в морге прошли обыски

В морге Таганрога в пятницу, 7 февраля, прошли обыски. Его сотрудников подозревают в коррупции на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Были изъяты документы и рабочие компьютеры, а сотрудники опрошены. Сейчас проверяется информация о возможной причастности сотрудников морга к вымогательству взяток у горожан, чтобы ускорить процедуру выдачи тела.
Напомним, в Ростове в здании МРЭО ГИБДД на улице Доватора прошли обыски. Были изъяты документы и электронные носители. Причина обысков пока не известна.