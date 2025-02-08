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Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова

На территории многоквартирных домов в Ростове, которые получили повреждения из-за атаки БПЛА, ввели режим ЧС.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в Первомайском районе, на территории домов, которые получили повреждения из-за падения обломков БПЛА в ночь на 8 февраля, ввели режим ЧС. Такое решение было принято на заседании комиссии по ЧС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Напомним, из-за падения обломков беспилотника в Первомайском районе города повреждения получили 14 многоквартирных жилых домов. Сейчас Следственный комитет завершил обследование территории и коммунальщики приступили к восстановительным работам. Также в квартирах была проведена проверка труб и газового оборудования.

— Администрация Первомайского района проводит поквартирный обход, организован оперативный штаб по приему заявлений от жителей и работа комиссии по оценке материального ущерба. Всем пострадавшим будет оказана помощь, — сообщил Юрий Слюсарь.