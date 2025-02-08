Белоруска Александра Саснович случайно попала на турнир и всех там побеждает

Белорусская теннисистка Александра Саснович чудом попала на турнир WTA-250 в румынском городе Клуж-Напока и дошла там уже до полуфинала.
30-летняя Саснович занимает 128-е место в мировом рейтинге и радует своих поклонников победами не так часто, как им хотелось бы. Но турнир в Румынии стал приятным исключением. Хотя без везения не обошлось.
Саснович начала турнир с квалификации, которую не прошла. Но из-за травм основных участниц ее включили в основой турнир как лаки-лузера, что переводится как счастливый неудачник.
И Александра принялась выбивать одного фаворита за другим. Она победила испанку Джессику Бузас Манейро (6:7, 7:5, 6:4), затем канадку Марину Стакушич (6:3, 7:5), а в четвертьфинале белоруска победила 49-ю ракетку украинку Ангелину Калинину (2:6, 6:4, 7:6).
— Я просто сказала себе: «Расслабься и наслаждайся. Наслаждайся моментом. Наслаждайся тем, что ты здесь», — цитирует теннисистку sport5.by.
Александра отметила, что она здесь «не должна была быть»:
— Это как подарок для меня, как шанс. Поэтому я продолжаю и просто наслаждаюсь моментом.
В полуфинале 8 февраля Саснович сыграет против теннисистки с самым высоким рейтингом на турнире — россиянки Анастасии Потаповой, занимающей 32-е место в рейтинге. Потапова не проиграла в Клуж-Напоке ни одного сета и будет, конечно же, фаворитом поединка.
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