Хоценко поздравил омских ученых с Днем российской науки

«В День российский науки поздравляю всех омских ученых, новаторов и исследователей. Наши ученые своими передовыми разработками вносят свой весомый вклад в достижение технологического суверенитета нашей страны! Спасибо каждому за верность профессии! Всегда готовы поддержать новые проекты», — говорится в поздравлении.