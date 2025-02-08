Хоценко поздравил омских ученых с Днем российской науки

Виталий Хоценко поздравил с Днем российской науки омских ученых и исследователей. Глава региона опубликовал поздравление в Telegram-канале.
Хоценко отметил, что ученые вносят весомый вклад в достижение технологического суверенитета России.
«В День российский науки поздравляю всех омских ученых, новаторов и исследователей. Наши ученые своими передовыми разработками вносят свой весомый вклад в достижение технологического суверенитета нашей страны! Спасибо каждому за верность профессии! Всегда готовы поддержать новые проекты», — говорится в поздравлении.
День российское науки отмечают 8 февраля ежегодно с 1999 года. До того момента ученые отмечали профессиональный праздник в третье воскресенье апреля.