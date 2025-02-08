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В Челябинске 7 тысяч человек поучаствовали в лыжном забеге

В Челябинской области 500 человек охраняли порядок на «Лыжне России».

Источник: минспорта Челябинской области

Жители Челябинской области 8 февраля присоединились к всероссийскому лыжному забегу. В Челябинске участниками «Лыжни России — 2025» стали более 7 тыс. человек. А по всей области, по предварительным подсчетами регионального министерства спорта, на лыжи встали около 14 тыс. человек.

На стадион имени Елены Елесиной — площадку «Лыжни России» в Челябинске — людей пропускали через рамки металлодетекторов. Полицейские запустили квадрокоптер, чтобы следить за происходящим с высоты.

— Нарушений общественного порядка во время проведения массовой лыжной гонки допущено, — сообщили в региональном ГУ МВД.

Порядок на лыжных гонках н Южном Урале охраняли более 500 человек. Это не только полицейские, но также сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий, казаки и общественные активисты.