В Челябинске 7 тысяч человек поучаствовали в лыжном забеге

Жители Челябинской области 8 февраля присоединились к всероссийскому лыжному забегу. В Челябинске участниками «Лыжни России — 2025» стали более 7 тыс. человек. А по всей области, по предварительным подсчетами регионального министерства спорта, на лыжи встали около 14 тыс. человек.