В Челябинске 7 тысяч человек поучаствовали в лыжном забеге

Жители Челябинской области 8 февраля присоединились к всероссийскому лыжному забегу. В Челябинске участниками «Лыжни России — 2025» стали более 7 тыс. человек. А по всей области, по предварительным подсчетами регионального министерства спорта, на лыжи встали около 14 тыс. человек.
На стадион имени Елены Елесиной — площадку «Лыжни России» в Челябинске — людей пропускали через рамки металлодетекторов. Полицейские запустили квадрокоптер, чтобы следить за происходящим с высоты.
— Нарушений общественного порядка во время проведения массовой лыжной гонки допущено, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Порядок на лыжных гонках н Южном Урале охраняли более 500 человек. Это не только полицейские, но также сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий, казаки и общественные активисты.