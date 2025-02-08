На форуме «Казаныш» презентовали книгу о Казани «Я — Казань»

«У меня на этой неделе родилась седьмая внучка. И детям перед сном на ночь нужно читать сказки. То ли в силу своей занятости, то ли в силу того, что я занимался много хоккеем, футболом, музыкой, я не очень много сказок помню. Поэтому такие книжки для нас особенно полезны: и для родителей, и для дедушек, бабушек тоже. Спасибо вам большое за этот труд», — обратился Ильсур Метшин к одному из авторов идеи Ирине Кузнецовой.