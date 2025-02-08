На форуме «Казаныш» презентовали книгу о Казани «Я — Казань»

Как развивалась столица Татарстана, почему она так названа и какие в городе есть уникальные места, рассказывается в книге «Я — Казань». Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин принял участие в презентации издания на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который проходит в новом здании театра им. Г. Камала. Книга создавалась для детей, но будет интересна всем, кто хочет ближе познакомиться с городом и узнать больше о профессии архитектора. Вся информация здесь подается в формате интерактивной прогулки с картой, заданиями и сказками.
«У меня на этой неделе родилась седьмая внучка. И детям перед сном на ночь нужно читать сказки. То ли в силу своей занятости, то ли в силу того, что я занимался много хоккеем, футболом, музыкой, я не очень много сказок помню. Поэтому такие книжки для нас особенно полезны: и для родителей, и для дедушек, бабушек тоже. Спасибо вам большое за этот труд», — обратился Ильсур Метшин к одному из авторов идеи Ирине Кузнецовой.
Книга посвящена архитектуре и урбанистике, а рассказ ведется от лица города. Сама Казань рассказывает читателям, как развивалась век за веком, как создавались уникальные места, начиная от экстрим-парка «УРАМ» до Национальной библиотеки РТ и Центрального стадиона. Также город знакомит детей с культурой Татарстана и историей Казани. Например, дети могут узнать о Старо-Татарской слободе, мосте Миллениум и «прогуляться» по улице Габдуллы Тукая.
На протяжении всей книги читателей сопровождают несколько персонажей — Культурный Кот, Зилант и Снежный Барс. Они демонстрируют, как архитектура помогает сохранить культурное наследие, почему в городах необходимы зеленые уголки, какие функции могут выполнять здания и как осуществляется строительство набережной.
В книге представлены отдельная карта с маршрутом-квестом для прогулок, раскрывающиеся развороты, иллюстрирующие этапы создания парков, и другие задания. Это позволит читателям лучше понять, как функционирует и развивается город. Хотя издание в первую очередь ориентировано на детей, оно также будет интересно взрослым, увлеченным архитектурой.
В создании книги принимали участие и сами жители, включая главного архитектора города Ильсияр Тухватуллину и специалистов Института развития Казани.
«Я — Казань» стала второй в серии книг об архитектуре и урбанистике для детей, придуманной главным архитектором Москвы Сергеем Кузнецовым и его супругой Ириной Кузнецовой. Автором выступила писательница Софья Милье, а иллюстрации к книге создала Алиса Юфа.
Напомним, сегодня «Казаныш» работает последний день. В форуме принимают участие мэры, главные архитекторы городов стран БРИКС и впервые — представители высших учебных заведений. В общей сложности запланировано выступление почти 400 спикеров, из которых 25% — иностранные эксперты из 24 стран мира.
Камила Вильданова.