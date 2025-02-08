Более 173 тысяч лошадей чипировали в Жамбылской области

«Данная процедура позволяет как можно раньше выявить у скота возможные заболевания и получать более качественную продукцию. Также позволяет вести наблюдение за каждым животным, оказывать своевременную ветеринарную помощь, планировать и осуществлять деятельность по профилактике и диагностике болезней животных», — отметил руководитель областного управления ветеринарии Бакыт Бетбаев.