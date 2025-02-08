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Более 173 тысяч лошадей чипировали в Жамбылской области

Процедура проводится за счет владельца.

Источник: акимат Жамбылской области

АСТАНА, 8 фев — Sputnik. 173 129 голов лошадей чипировали в Жамбылской области, сообщил акимат региона.

Идентификация животных проводится в рамках подготовительных работ к проведению сельскохозяйственной переписи в 2025 году.

Бесплатно, за счет государства, идентифицируются такие животные, как: коровы, козы, овцы и верблюды. А вот чипирование лошадей проводится за счет владельца.

Для этого нужно заплатить 350 тенге (0,68 долларов) за каждую голову. Раньше стоимость была выше — 1 200 тенге (2,3 доллара).

К слову, фермеры поддержали электронный способ мечения. И буквально на днях в Меркенском районе в крестьянском хозяйстве «Ар-Ас» прочипировали 350 голов лошадей.

«Благодаря чипам теперь мы будем знать все данные о поголовье и следить за передвижением лошадей», — отметил глава хозяйства Арнас Есбаев.

Поступают заявки и из других районов области.

«Дулатский сельский округ, где проводят чипирование лошадей, находится вдоль республиканской трассы. Идентификация сельхозживотных поможет сократить количество ДТП на трассах и является действенной мерой по профилактике скотокрадства. Стоимость чипа очень дешевая, поэтому призываю всех провести эту процедуру», — сказал председатель союза фермеров Шуского района Айтмухамбет Айтжанов.

Эти процедуры необходимы для обеспечения в стране ветеринарной безопасности, также они позволяют вести учет поголовья и проводить селекционно-племенную работу целенаправленно, подчеркнули в акимате региона.

«Данная процедура позволяет как можно раньше выявить у скота возможные заболевания и получать более качественную продукцию. Также позволяет вести наблюдение за каждым животным, оказывать своевременную ветеринарную помощь, планировать и осуществлять деятельность по профилактике и диагностике болезней животных», — отметил руководитель областного управления ветеринарии Бакыт Бетбаев.

К тому же, в случае гибели скота в рамках законодательства владельцы сельхозживотных смогут получить компенсацию.