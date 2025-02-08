Росатом активизирует деятельность по квантовым направлениям

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Екатерина Солнцева назначена директором госкорпорации «Росатом» по квантовым технологиям. Об этом сама Солнцева сообщила на отраслевой стратегической сессии «Квантовый проект 2020−2030».
Солнцева будет курировать всю «квантовую работу» госкорпорации. Ранее она занимала должность директора госкорпорации по цифровизации.
На стратегической сессии были представлены контуры нового этапа российского квантового проекта, который реализуется под эгидой госкорпорации, в т.ч. целевые ориентиры новой дорожной карты (ДК) развития высокотехнологичной области «Квантовые вычисления» на 2025−2030 г. г. и подходы к реализации квантового компонента нацпроекта «Экономика данных».
Подведя итоги реализации квантовой дорожной карты за 2020−2024 г. г., за которую отвечал Росатом, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев отметил три главных результата. Во-первых, подчеркнул он, в в стране создано квантовое сообщество. И уже можно обсуждать вопросы применения квантовых технологий в жизни. «Мне бы хотелось, чтобы применение квантовых технологий однозначно было в приоритете и воспринималось как прорыв именно госкорпорации», — сказал Лихачев. Второе достижение, по его словам, это то, что квантовая тематика стала одним из приоритетов в том числе и для властей.
Третье главное достижение — это квантовый прорыв России. «Из страны, которая вне квантовой борьбы, мы вошли в статус страны, которая сейчас догоняет лидеров, очевидно, догоняет и, очевидно, сокращает разрыв»' — подчеркнул Лихачев.
О дорожной карте.
В 2024 году в рамках ДК был создан российский 50-кубитный квантовый компьютер на ионах (учеными ФИАН и РКЦ), а также прототип 50-кубитного квантового вычислителя на одиночных нейтральных атомах рубидия (учеными МГУ и РКЦ). В целом Россия, наряду с США и Китаем, находится в числе трех стран-лидеров, создавших квантовые компьютеры на всех четырех платформах, которые считаются в мире приоритетными в качестве основы для квантовых вычислителей — сверхпроводники, ионы, нейтральные атомы и фотоны.
Важым результатом реализации квантовой ДК является создание уникального коллектива ученых и инженеров, в который входят более 1 000 специалистов, включая порядка 600 ученых. Создание квантовых вычислителей сопровождается формированием в России системы квантового образования, которая охватывает среднее и высшее профессиональное образование, а также усилия по переподготовке учительского состава.