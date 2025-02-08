Росатом активизирует деятельность по квантовым направлениям

Подведя итоги реализации квантовой дорожной карты за 2020−2024 г. г., за которую отвечал Росатом, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев отметил три главных результата. Во-первых, подчеркнул он, в в стране создано квантовое сообщество. И уже можно обсуждать вопросы применения квантовых технологий в жизни. «Мне бы хотелось, чтобы применение квантовых технологий однозначно было в приоритете и воспринималось как прорыв именно госкорпорации», — сказал Лихачев. Второе достижение, по его словам, это то, что квантовая тематика стала одним из приоритетов в том числе и для властей.