Почему Маше, чтобы устроиться в магазин у дома, пришлось дожидаться отъезда Ферузы

У меня есть знакомая. Она работает в школе в неблагополучном район под народным названием Ватутино. Генерал армии Ватутин вряд ли знал, что на названной в его честь улице дети в школе будут сидеть в шапках и спортивных костюмах. И говорить учительнице: «Ну чо, щемишься?». Уйти некуда: если искать работу, на что жить в ходе поисков? Из подработок — только курьеры и пункты выдачи заказов. В ПВЗ не устроишься с быстрым увольнением, а курьеров в бедном районе Ватутино так много, что для выживания с коробом на плечах надо ходить по 12−14 часов в день шесть дней в неделю.