Жильцам пострадавших домов в Ростове окажут единовременную материальную помощь

В Ростове окажут единовременную материальную помощь жильцам пострадавших домов в Первомайском районе. Средства будут выделены из резервного фонда администрации города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин.
— Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь, — сообщил он.
Также представители строительных компаний Ростова готовы помочь в работе по закрытию теплового контура во всех пострадавших квартирах.