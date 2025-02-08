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Жильцам пострадавших домов в Ростове окажут единовременную материальную помощь

Администрация Первомайского района Ростова организовала поквартирный обход.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове окажут единовременную материальную помощь жильцам пострадавших домов в Первомайском районе. Средства будут выделены из резервного фонда администрации города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин.

— Администрацией Первомайского района города организован поквартирный обход, чтобы оценить масштабы ущерба и оказать необходимую помощь, — сообщил он.

Также представители строительных компаний Ростова готовы помочь в работе по закрытию теплового контура во всех пострадавших квартирах.