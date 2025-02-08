Жильцам пострадавших домов в Ростове окажут единовременную материальную помощь

В Ростове окажут единовременную материальную помощь жильцам пострадавших домов в Первомайском районе. Средства будут выделены из резервного фонда администрации города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности главы администрации Ростова Александр Скрябин.