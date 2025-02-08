Систему электроснабжения иркутского самолета МС-21 проверили под током

В цехе 277 начался один из самых важных этапов сборки очередного комплекса самолета МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского авиационного завода, системы лайнера проверяют под током. Специалисты приступили к работе в январе 2025, сейчас уже почти завершили первую часть испытаний.
— Проверка системы электроснабжения состоит из первичной постановки судна под ток, также испытаем корректность функционирования режимов системы и ее работоспособность при имитации различных отказов, — отметили в пресс-службе завода.
Все работы идут в соответствии с графиком. В ближайшее время уже должны приступить к проверке под током всех остальных частей, среди них радиосвязное оборудование, гидравлика и другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что количество авиарейсов из Москвы в Иркутск увеличилось до трех в день.