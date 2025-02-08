Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Систему электроснабжения иркутского самолета МС-21 проверили под током

Специалисты приступили к работе в январе 2025.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В цехе 277 начался один из самых важных этапов сборки очередного комплекса самолета МС-21. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутского авиационного завода, системы лайнера проверяют под током. Специалисты приступили к работе в январе 2025, сейчас уже почти завершили первую часть испытаний.

— Проверка системы электроснабжения состоит из первичной постановки судна под ток, также испытаем корректность функционирования режимов системы и ее работоспособность при имитации различных отказов, — отметили в пресс-службе завода.

Все работы идут в соответствии с графиком. В ближайшее время уже должны приступить к проверке под током всех остальных частей, среди них радиосвязное оборудование, гидравлика и другое.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что количество авиарейсов из Москвы в Иркутск увеличилось до трех в день.