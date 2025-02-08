Белорусы летают в Турцию все чаще: в 2024-м эту страну посетили около 335 тысяч человек

В Республиканском союзе туристических организаций сообщили, что в 2024 году Турцию посетили около 334,8 тыс. граждан Беларуси.
Более того, в Турции подсчитали, что это на 8,27% больше, чем в 2023-м. А в 2022 году в эту страну въехало около 240 тысяч белорусов. Так что количество белорусских путешественников каждый год растет.
Уточняется, что доля Беларуси в турецком турпотоке составляет 0,64%.
Эксперты указывают на то, что белорусы чаще летают в Турцию потому, что получить, например, шенгенскую визу сложно.
В Турции белорусские туристы выбирают для отпуска курорты Средиземного и Эгейского морей. Но и туры в Стамбул набирают популярность.
Еще отмечают, что Стамбул, наряду с Дубаем и Москвой, стал одним из важных транзитных хабов для белорусских путешественников.
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