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Белорусы летают в Турцию все чаще: в 2024-м эту страну посетили около 335 тысяч человек

335 тысяч белорусов посетили Турцию в 2024 году, что больше, чем в 2023-м.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканском союзе туристических организаций сообщили, что в 2024 году Турцию посетили около 334,8 тыс. граждан Беларуси.

Более того, в Турции подсчитали, что это на 8,27% больше, чем в 2023-м. А в 2022 году в эту страну въехало около 240 тысяч белорусов. Так что количество белорусских путешественников каждый год растет.

Уточняется, что доля Беларуси в турецком турпотоке составляет 0,64%.

Эксперты указывают на то, что белорусы чаще летают в Турцию потому, что получить, например, шенгенскую визу сложно.

В Турции белорусские туристы выбирают для отпуска курорты Средиземного и Эгейского морей. Но и туры в Стамбул набирают популярность.

Еще отмечают, что Стамбул, наряду с Дубаем и Москвой, стал одним из важных транзитных хабов для белорусских путешественников.

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