В Ростове проработают вопрос с налаживанием системы смс-оповещения о ЧС

В Ростове во время заседания комиссии по ЧС исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин поручил проработать вопрос с системой смс-оповещения. Это необходимо для более оперативного информирования горожан о ЧС.
Также на заседании было решено оказать единовременную материальную помощь тем, чьи дома пострадали из-за падения обломков беспилотника в ночь на 8 февраля. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Ростова.
— Делаем все возможное, чтобы в оперативном режиме восстановить нормальную жизнь в Первомайском районе, — сообщил Александр Скрябин.