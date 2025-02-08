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В Ростове проработают вопрос с налаживанием системы смс-оповещения о ЧС

На заседании комиссии по ЧС в Ростове обсудили проблему с налаживанием системы смс-оповещения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове во время заседания комиссии по ЧС исполняющий обязанности главы городской администрации Александр Скрябин поручил проработать вопрос с системой смс-оповещения. Это необходимо для более оперативного информирования горожан о ЧС.

Также на заседании было решено оказать единовременную материальную помощь тем, чьи дома пострадали из-за падения обломков беспилотника в ночь на 8 февраля. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Ростова.

— Делаем все возможное, чтобы в оперативном режиме восстановить нормальную жизнь в Первомайском районе, — сообщил Александр Скрябин.