Мэр Екатеринбурга дал старт «Лыжне России» в Академическом районе

«На дистанцию в 2025 метров с хорошим настроением вышли как любители, так и профессионалы, как взрослые, так и совсем еще юные жители. Суммарно почти 20 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в соревнованиях, где нет проигравших. Многие пришли на спортивный праздник целыми семьями», — написал глава города.