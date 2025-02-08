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Мэр Екатеринбурга дал старт «Лыжне России» в Академическом районе

В Екатеринбурге прошли забеги в рамках «Лыжни России».

Источник: Теlegram-канал Алексея Орлова

В Академическом районе прошел главный забег «Лыжни России» в Екатеринбурге. Старт спортивному мероприятию дал глава города Алексей Орлов. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

Мэр сообщил, что после гонки, которая проходила в Преображенском парке, пообщался с участниками забега.

«На дистанцию в 2025 метров с хорошим настроением вышли как любители, так и профессионалы, как взрослые, так и совсем еще юные жители. Суммарно почти 20 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в соревнованиях, где нет проигравших. Многие пришли на спортивный праздник целыми семьями», — написал глава города.

В рамках «Лыжни России» прошел отдельный забег для участников специальной военной операции, ветеранов локальных конфликтов и представителей силовых ведомств.