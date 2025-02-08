Режим ЧС введен в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки беспилотников

Живущая в километре от места падения дронов ростовчанка Галина заявила, что «оглушающий звук» был слышен даже у ее дома. «Живу в километре отсюда, а здесь — мой дядя. Был слышен оглушающий звук у нас дома. У дяди четыре больших окна, и они полностью выбиты Сейчас убираем стекла. По всему первому этажу выбило, даже на третьем этаже», — сказала она.