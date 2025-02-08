В Башкирии стартует эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

С 14 февраля по 7 марта в Башкирии стартует уникальный эко-марафон под названием «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Эта акция не только призвана привлечь внимание к проблемам экологии, но и превратится в увлекательное соревнование между районами и городами республики.
Участникам предстоит собрать внушительное количество макулатуры: более 300 килограммов в городах и свыше 500 килограммов в отдаленных районах. Каждая тонна собранной бумаги — это шанс спасти дерево и внести свой вклад в защиту окружающей среды. После того как участники соберут необходимое количество бумаги, они могут оставить заявку на официальном сайте акции sdai-bumagu.
Победители марафона будут награждены денежными призами. Участвовать могут организации и учреждения всех населенных пунктов Башкирии.
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