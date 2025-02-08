В Башкирии стартует эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

Участникам предстоит собрать внушительное количество макулатуры: более 300 килограммов в городах и свыше 500 килограммов в отдаленных районах. Каждая тонна собранной бумаги — это шанс спасти дерево и внести свой вклад в защиту окружающей среды. После того как участники соберут необходимое количество бумаги, они могут оставить заявку на официальном сайте акции sdai-bumagu.