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В Башкирии стартует эко-марафон «Сдай макулатуру — спаси дерево!»

В Башкирии за макулатуру можно получить денежные призы.

Источник: Комсомольская правда

С 14 февраля по 7 марта в Башкирии стартует уникальный эко-марафон под названием «Сдай макулатуру — спаси дерево!». Эта акция не только призвана привлечь внимание к проблемам экологии, но и превратится в увлекательное соревнование между районами и городами республики.

Участникам предстоит собрать внушительное количество макулатуры: более 300 килограммов в городах и свыше 500 килограммов в отдаленных районах. Каждая тонна собранной бумаги — это шанс спасти дерево и внести свой вклад в защиту окружающей среды. После того как участники соберут необходимое количество бумаги, они могут оставить заявку на официальном сайте акции sdai-bumagu.

Победители марафона будут награждены денежными призами. Участвовать могут организации и учреждения всех населенных пунктов Башкирии.

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