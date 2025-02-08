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ГАИ сообщила, как объезжать закрытый мост в центре Минска

Мост между улицей Московской и проспектом Независимости закрыли до конца года.

Источник: Комсомольская правда

8 февраля в центре Минска до конца 2025 года закрыли на реконструкцию путепровод между улицей Московской и проспектом Независимости.

Мост закрыли для капитального ремонта. В этой связи УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает, что с 8 февраля будет закрыто движение всех видов транспорта по данному путепроводу и ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме маршрутных, на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской в обоих направлениях.

Следует знать, что объезд данного участка рекомендован по проспектам Машерова, Независимости, Жукова, Дзержинского, а также по улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромная, Кальварийская, Домашевская.

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