ГАИ сообщила, как объезжать закрытый мост в центре Минска

8 февраля в центре Минска до конца 2025 года закрыли на реконструкцию путепровод между улицей Московской и проспектом Независимости.
Мост закрыли для капитального ремонта. В этой связи УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает, что с 8 февраля будет закрыто движение всех видов транспорта по данному путепроводу и ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме маршрутных, на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской в обоих направлениях.
Следует знать, что объезд данного участка рекомендован по проспектам Машерова, Независимости, Жукова, Дзержинского, а также по улицам Ульяновская, Свердлова, Маяковского, Аэродромная, Кальварийская, Домашевская.
Ранее мы писали, что расписание популярных автобусов и троллейбусов изменится в Минске с 8 февраля.
Прочитайте, что знаменитую скульптуру «Девушка с веслом» создал Ромуальд Иодко из Слуцка, который до революции сделал подарок царю Николаю II.
Узнайте о том, что министр образования Беларуси Иванец высказался о Хаги Ваги и об игрушках, которые демонстрируют «интимные части человека».
Кроме того, белоруска Александра Саснович случайно попала на турнир и всех там побеждает.