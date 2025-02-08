ГАИ сообщила, как объезжать закрытый мост в центре Минска

Мост закрыли для капитального ремонта. В этой связи УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщает, что с 8 февраля будет закрыто движение всех видов транспорта по данному путепроводу и ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме маршрутных, на участке проспекта Независимости от улицы Свердлова до улицы Бобруйской в обоих направлениях, а также на участке улицы Бобруйской от площади Мясникова до улицы Ленинградской в обоих направлениях.