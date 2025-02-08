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В Самаре 8 февраля прошла «Лыжня России-2025»

Массовая лыжная гонка в Самаре собрала 4500 любителей спорта.

Источник: Самарский спорт — Telegram

В субботу, 8 февраля, в Самаре на базе «Чайка» состоялась массовая гонка «Лыжня России». В спортивном празднике приняли участие 4500 человек. Об этом сообщила пресс-службе регионального министерства спорта.

На старт вышли любители лыжного спорта в возрасте от 7 лет и старше. Отдельно прошли детский забег, соревнования среди воспитанников лыжных секций, а также каникросс — гонка лыжников вместе с собаками.

Среди юношей и девушек на дистанции 5 км первыми финишировали Алиса Шулетья и Иван Юртаев. Серебряные награды завоевали Кристина Белоногова и Марк Березинцев, а бронзовые медали достались Кире Кузнецовой и Артему Гуськову. В забеге на 10 км среди взрослых лучшими стали Алина Слыш и Владислав Кутырев. На втором месте — Ульяна Крыжановская и Вадим Аннин, а бронзу выиграли Софья Аристова и Артем Тихонов.

На празднике также присутствовали представители футбольного клуба «Крылья Советов», а юные спортсмены из клубной академии приняли участие в гонке.