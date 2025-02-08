В Самаре 8 февраля прошла «Лыжня России-2025»

Среди юношей и девушек на дистанции 5 км первыми финишировали Алиса Шулетья и Иван Юртаев. Серебряные награды завоевали Кристина Белоногова и Марк Березинцев, а бронзовые медали достались Кире Кузнецовой и Артему Гуськову. В забеге на 10 км среди взрослых лучшими стали Алина Слыш и Владислав Кутырев. На втором месте — Ульяна Крыжановская и Вадим Аннин, а бронзу выиграли Софья Аристова и Артем Тихонов.