Удивительное астрономическое явление увидят жители Иркутской области 10 февраля

Жители Иркутской области, соседней Бурятии и Забайкалья смогут увидеть удивительное астрономическое явление, если будет ясная погода. В ночь с 9 на 10 февраля 2025 Луна, двигаясь на фоне звезд, закроет собой планету Марс. Об этом КП-Иркутск сообщил председатель Иркутского Регионального Астрономического общества Павел Никифоров.