Удивительное астрономическое явление увидят жители Иркутской области 10 февраля

Жители Иркутской области, соседней Бурятии и Забайкалья смогут увидеть удивительное астрономическое явление, если будет ясная погода. В ночь с 9 на 10 февраля 2025 Луна, двигаясь на фоне звезд, закроет собой планету Марс. Об этом КП-Иркутск сообщил председатель Иркутского Регионального Астрономического общества Павел Никифоров.
— Для наблюдения выбирайте свободный западный горизонт. Луна будет находиться на высоте около 25 градусов. Увидеть явление можно будет даже невооруженным глазом, по возможности стоит воспользоваться биноклем или телескопом, — рассказывает Павел Никифоров.
Начнется все в 4:10 утра (10 февраля). Марс будет закрыт луной до 05:07 часов. Жители Иркутска соберутся на Нижней Набережной — за Вечным Огнем и памятником Белобородову. Приглашают всех желающих, наблюдения бесплатные.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть человек спасли на пожаре на улице Академической в Иркутске.