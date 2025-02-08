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Составлен топ-5 самых богатых районов Беларуси

В каких районах Беларуси самая высокая средняя зарплата, исходя из данных за 2024 год, рассказывает портал myfin.by.

Источник: Смартпресс

Лидером стал Островецкий район, где средняя зарплата за январь-декабрь 2024 года составила 2809,4 рубля (за декабрь — 3009,9 рубля).

На втором месте Минский район. Здесь номинальная начисленная средняя зарплата составила в прошлом году 2808,4 рубля (декабрь 2024 г. — 3380,9 рубля).

С третьего по пятое места расположились следующие районы:

  • Солигорский — 2773,1 рубля (декабрь — 3640,5 рубля);
  • Речицкий — 2587,2 рубля (декабрь — 2991,9 рубля);
  • Дзержинский — 2471,5 рубля (декабрь — 2862,1 рубля).

Но традиционно самая высокая зарплата фиксировалась в столице. За год в целом она ее среднее значение составило 3 060,1 рубля, а в декабре — 3 792,5 рубля.

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