Составлен топ-5 самых богатых районов Беларуси

Лидером стал Островецкий район, где средняя зарплата за январь-декабрь 2024 года составила 2809,4 рубля (за декабрь — 3009,9 рубля).
На втором месте Минский район. Здесь номинальная начисленная средняя зарплата составила в прошлом году 2808,4 рубля (декабрь 2024 г. — 3380,9 рубля).
С третьего по пятое места расположились следующие районы:
- Солигорский — 2773,1 рубля (декабрь — 3640,5 рубля);
- Речицкий — 2587,2 рубля (декабрь — 2991,9 рубля);
- Дзержинский — 2471,5 рубля (декабрь — 2862,1 рубля).
Но традиционно самая высокая зарплата фиксировалась в столице. За год в целом она ее среднее значение составило 3 060,1 рубля, а в декабре — 3 792,5 рубля.