В отдаленных районах Антарктиды нашли микропластик

Микропластик был обнаружен во всех трех точках материка. Его концентрация в снегах варьировалась примерно от 3 мкг на 1 л на Южном полюсе до 30 мкг на 1 л на леднике Юнион. В основном это были частицы размером от 10 до 500 мкм, и около 20% пластика составили волокна длиной от 10 до примерно 1 тыс. мкм, однако до 95% всех частиц и волокон имели размер менее 50 мкм, что сопоставимо с размерами клеток организма.