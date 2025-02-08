В отдаленных районах Антарктиды нашли микропластик

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Британские ученые обнаружили микрочастицы пластика в снегах Антарктиды, в тех районах материка, которые считаются отдаленными от очагов активной человеческой деятельности. Результаты исследований опубликованы в научном журнале Science of The Total Environment.
«Наше исследование показывает, что антропогенная деятельность оставляет значительный след микропластика в антарктическом снегу, причем концентрации, обнаруженные в ходе исследования, значительно выше ранее зафиксированных в отдаленной Антарктиде. В настоящее время у нас нет критериев, позволяющих определить, что представляет собой этот пластиковый след и варьируется ли он в зависимости от размера исследовательских баз», — пишут авторы.
Экспедиция брала снежные пробы в декабре 2019 года в трех точках Антарктиды: ледник Юнион, ледник Шанца и собственно Южный полюс. В этих местах в разные моменты располагались отдаленные лагеря антарктических исследователей и даже некоторых туристов.
Лопата и инфракрасная спектроскопия.
«Мы выкапывали ямку на глубину 20−40 см, при этом сборщик проб становился с подветренной стороны от ямы. Мы брали пробы с подветренной стороны от отдаленных лагерей, стремясь количественно оценить их “вклад” в микропластический след на снегу. Дальнюю стенку каждой ямы очищали от любого потенциального загрязнения лопатой, соскребая примерно 5−10 см снега чашкой из нержавеющей стали», — описывают ученые свою работу.
Полученную из снега талую воду фильтровали через стеклянные и серебряные фильтры, а затем вели поиск частиц с помощью самых современных достижений инфракрасной спектроскопии.
Микропластик был обнаружен во всех трех точках материка. Его концентрация в снегах варьировалась примерно от 3 мкг на 1 л на Южном полюсе до 30 мкг на 1 л на леднике Юнион. В основном это были частицы размером от 10 до 500 мкм, и около 20% пластика составили волокна длиной от 10 до примерно 1 тыс. мкм, однако до 95% всех частиц и волокон имели размер менее 50 мкм, что сопоставимо с размерами клеток организма.
«Следует контролировать отдаленные лагеря на предмет загрязнения микропластиком и принимать меры по уменьшению этого воздействия», — пишут авторы исследования. Они подчеркивают, что наличие микропластика в самом отдаленном и уязвимом регионе Земли требует международных мер по смягчению последствий пластикового загрязнения.