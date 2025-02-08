Костомаров рассказал, что ему предлагали выступать за Беларусь

Несмотря на сложности, он решил вернуться к тренировкам и начал восстанавливать физическую форму. Он появился на публике в шоу Авербуха «Письма любви» в Сочи, где вышел на лед в совместном номере с супругой Оксаной Домниной. Позже он сел за руль автомобиля, сыграл в теннис и впервые после тяжелой болезни встал на коньки.