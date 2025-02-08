Костомаров рассказал, что ему предлагали выступать за Беларусь

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Российский фигурист Роман Костомаров сообщил, что его бывшая партнерша по танцам на льду Татьяна Навка предлагала выступать за Беларусь.
Костомаров и Навка завоевали золото Олимпиады 2006 года, фигурист является двукратным чемпионом мира, трехкратным — Европы, победителем финала Гран-при. В разное время его партнершами были также были Анна Семенович и Екатерина Давыдова.
«Когда я встал в пару с Татьяной Навкой, поначалу она предлагала мне кататься за Беларусь, за которую уже выступала», — сказал Костомаров.
Он также вспомнил, что тогда не согласился с предложением, заявив, что желает выступать только за Россию.
По словам Костомарова, у него перед глазами была картина — Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева на олимпийском пьедестале в 1988 году и им все аплодируют во время исполнения гимна. Это, по словам фигуриста, произвело на него огромное впечатление.
Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Он провел в клинике 175 дней. Из-за развившегося некроза ему провели ряд ампутаций рук и ног. Позже фигуристу установили протезы конечностей.
Несмотря на сложности, он решил вернуться к тренировкам и начал восстанавливать физическую форму. Он появился на публике в шоу Авербуха «Письма любви» в Сочи, где вышел на лед в совместном номере с супругой Оксаной Домниной. Позже он сел за руль автомобиля, сыграл в теннис и впервые после тяжелой болезни встал на коньки.
В декабре 2023-го звезда российского фигурного катания вышел на лед во время шоу «Вместе и навсегда», посвященного 50-летнему юбилею Ильи Авербуха, и исполнил номер с Навкой.