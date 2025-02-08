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Донские хирурги провели уникальную операцию пациенту с тяжелым поражением почки

Ростовские врачи установили стент в почечную артерию без использования рентгенконтрастного вещества.

Источник: Комсомольская правда

Ростовские рентгенэндоваскулярные хирурги стали проводить уникальные операции пациентам с тяжелым поражением почек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.

Специалисты установили стент в почечную артерию, которая была критически сужена, без применения рентгенконтрастного вещества. И через сутки у пациента нормализовалось артериальное давление, а анализы крови показали улучшение работы почки.

— Выполнение таких операций без контрастного вещества дает возможность большой группе пациентов получить ранее недоступную помощь, — сообщили в ведомстве.