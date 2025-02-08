Донские хирурги провели уникальную операцию пациенту с тяжелым поражением почки

Ростовские рентгенэндоваскулярные хирурги стали проводить уникальные операции пациентам с тяжелым поражением почек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Специалисты установили стент в почечную артерию, которая была критически сужена, без применения рентгенконтрастного вещества. И через сутки у пациента нормализовалось артериальное давление, а анализы крови показали улучшение работы почки.
— Выполнение таких операций без контрастного вещества дает возможность большой группе пациентов получить ранее недоступную помощь, — сообщили в ведомстве.