Выпускников удалили с репетиции ЦЭ в Беларуси за смарт-часы и исписанную руку

Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал, как 8 февраля прошла репетиция централизованного экзамена для учеников 11 классов, пишет БелТА.
Министр отметил очень высокую явку: из более чем 56 тыс. участников репетиции ЦЭ явились 55 485 человек. Это 98,4%.
— Удалены из аудиторий три человека: в Академии управления нарушитель имел при себе смарт-часы, он не смог закончить тест по математике, в БНТУ с репетиции ЦЭ по иностранному языку удален учащийся, у которого была исписана рука, в БГТУ с биологии удалили школьника за шпаргалку, — сказал министр.
Он назвал топ предметов, которые выпускники выбрали для репетиции: русский язык, математика, биология.
Андрей Иванец сообщил, что каждый абитуриент в своем электронном кабинете увидит скан-копию бланка своего ответа, сможет посчитать свои баллы и увидеть оценку.
Результаты РЦЭ станут известны не позднее 28 февраля.
Ранее мы писали, что министр образования Беларуси Иванец высказался о Хаги Ваги и об игрушках, которые демонстрируют «интимные части человека».
Еще министр сказал о введении письменного предупреждения для работающих с детьми педагогов в Беларуси.
Кроме того, министр рассказал об удаленном родительском контроле доступа детей в интернет.
Также министр образования сказал, что в Беларуси введут психологическое собеседование для работающих с детьми.
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