Выпускников удалили с репетиции ЦЭ в Беларуси за смарт-часы и исписанную руку

— Удалены из аудиторий три человека: в Академии управления нарушитель имел при себе смарт-часы, он не смог закончить тест по математике, в БНТУ с репетиции ЦЭ по иностранному языку удален учащийся, у которого была исписана рука, в БГТУ с биологии удалили школьника за шпаргалку, — сказал министр.