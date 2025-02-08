Иностранные студенты медицинского университета в Башкирии разрабатывают стартап-проекты

Уже второй год подряд конкурс принимает заявки не только от российских студентов, но и от иностранных, обучающихся в российских вузах. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и программы развития «Приоритет-2030», которые направлены на поддержку молодежных инициатив и развитие инновационного потенциала страны.