Иностранные студенты медицинского университета в Башкирии разрабатывают стартап-проекты

В Башкирском государственном медицинском университете (БГМУ) прошел образовательный интенсив, в рамках которого более 150 иностранных студентов получили возможность разработать свои стартап-проекты для участия в конкурсе на получение гранта «Студенческий стартап».
Уже второй год подряд конкурс принимает заявки не только от российских студентов, но и от иностранных, обучающихся в российских вузах. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» и программы развития «Приоритет-2030», которые направлены на поддержку молодежных инициатив и развитие инновационного потенциала страны.
На протяжении пяти дней студенты БГМУ погружались в мир предпринимательства, создавая и дорабатывая свои проекты. Каждый день они представляли свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из профессионалов в области бизнеса и инноваций. Эксперты оценивали представленные проекты, делясь ценными рекомендациями и советами по улучшению их научной обоснованности.
Среди проектов, которые были вынесены на обсуждение, можно выделить создание медицинского мобильного приложения, голосового переводчика для врачей и пациентов, «умные» камеры видеонаблюдения для медицинских учреждений, а также службы домашнего здравоохранения.
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