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В Казани откроют крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ОВЗ

Он станет часть комплекса «Ярдэм».

Источник: Комсомольская правда

В Казани до конца 2025 года откроют крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ОВЗ. Он станет часть комплекса «Ярдэм», сообщает мэрия города.

В новом здании появится специализированный бассейн с гидравлическим подъемником, учебные классы, медицинский блок с процедурными кабинетами. По словам мэра города Ильсура Метшина, Казань хотят видеть инклюзивным городом, комфортным и доступным для каждого. Это приоритетное направление.

С 2013 года в столице Татарстана работает центр для реабилитации и обучения незрячих людей и людей с нарушениями слуха. Также растет количество инклюзивных школ, детских садов, увеличивается доступность социальных объектов и общественных пространств.

Напомним, в казанской школе № 65 сделали ремонт в кабинетах для занятий детей с ОВЗ. Учреждение в 2023 году было признано лучшей инклюзивной школой города.

здоровье
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