В Казани откроют крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ОВЗ

В Казани до конца 2025 года откроют крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ОВЗ. Он станет часть комплекса «Ярдэм», сообщает мэрия города.
В новом здании появится специализированный бассейн с гидравлическим подъемником, учебные классы, медицинский блок с процедурными кабинетами. По словам мэра города Ильсура Метшина, Казань хотят видеть инклюзивным городом, комфортным и доступным для каждого. Это приоритетное направление.
С 2013 года в столице Татарстана работает центр для реабилитации и обучения незрячих людей и людей с нарушениями слуха. Также растет количество инклюзивных школ, детских садов, увеличивается доступность социальных объектов и общественных пространств.
Напомним, в казанской школе № 65 сделали ремонт в кабинетах для занятий детей с ОВЗ. Учреждение в 2023 году было признано лучшей инклюзивной школой города.