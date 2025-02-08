Более 229 тыс. россиян поучаствовали в диктанте «Наука во имя Победы» в первые часы акции

«Школьники и студенты 72 регионов уже присоединились к диктанту. Возможность принять участие есть у каждого: диктант цифровой и будет доступен для прохождения в течение года. Мероприятие проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и направлено на вовлечение молодежи в науку», — пояснил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, чьи слова приводятся в сообщении.