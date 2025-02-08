Более 229 тыс. россиян поучаствовали в диктанте «Наука во имя Победы» в первые часы акции

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Всероссийский диктант «Наука во имя Победы» о вкладе советских ученых в приближение Победы в Великой Отечественной войне в первые часы акции привлек более 229 тыс. участников. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, выступившего центральной площадкой события.
«Более 229 тыс. старшеклассников и студентов к 13:00 мск проверили свои знания на базе региональных школ, колледжей и высших образовательных учреждений. В столице диктант прошел в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова и в Доме ученых НИЦ “Курчатовский институт”.
«Пройти диктант, включающий 25 вопросов, с 8 февраля сможет любой желающий на сайте диктант.наука.рф», — говорится в сообщении.
Вопросы для диктанта разработали историки науки Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.
«Школьники и студенты 72 регионов уже присоединились к диктанту. Возможность принять участие есть у каждого: диктант цифровой и будет доступен для прохождения в течение года. Мероприятие проходит в рамках Десятилетия науки и технологий и направлено на вовлечение молодежи в науку», — пояснил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, чьи слова приводятся в сообщении.
Первый вопрос диктанта о математике Мстиславе Келдыше в формате видеоприветствия зачитал ректор МГУ Виктор Садовничий. Одно из заданий, посвященное развитию в годы Великой Отечественной войны технологий бронирования, озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В роли чтецов также выступили антрополог, ветеран Великой Отечественной войны Нина Данилкович, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, инициатор проекта Александр Мажуга, декан факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ имени М. В. Ломоносова Юлия Горбунова, заслуженные артисты РФ Александр Скляр и Александр Олешко и другие.
«Желающих пройти диктант было так много, что в первые минуты возникли сложности с регистрацией. Всероссийский научный диктант “Наука во имя Победы” призван привлечь внимание студентов, школьников и широкой общественности к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также показать роль Великой Отечественной войны в научно-технологическом прорыве советской науки», — сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что эта инициатива реализуется впервые.