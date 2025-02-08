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В селе под Ростовом из-за электроприбора, включенного в сеть, произошел пожар

В Ростовской области семья въехала в новый дом и чуть не погибла в пожаре.
Источник: Комсомольская правда

В селе Новобессергеневка в ночь на пятницу, 7 февраля, произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Как оказалось, семья въехала в новый дом и недавно обустроила быт. Но ночью на кухне закоротило розетку, в которую был включен электроприбор. В итоге загорелась мебель.

На место незамедлительно приехали пожарные. Девять специалистов с помощью двух единиц техники потушили возгорание на площади пяти квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В МЧС дончанам напоминают: проверять проводку, устанавливать пожарный извещатель и отключать электроприборы, выходя из дома, или на ночь.